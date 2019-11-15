Девочку, которую нашли на улице в Николаеве, опека несколько дней назад вернула ранее судимой матери - та даже не знала, что ребенок потерялся

Девочку, которую нашли одну на улице в Николаеве в четверг, 14 ноября, три дня назад вернули матери органы опеки. Женщина винит в сложившейся ситуации отца дочери, а о её местонахождении узнала из СМИ.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве на улице нашли маленькую девочку без взрослых – к вечеру нашлась и ее мать.

Правоохранители отвезли малышку в отделение с последующим помещением в медицинское учреждение, где ее осмотрели врачи. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Благодаря размещению ориентировки о розыске родителей ребёнка в СМИ, женщина, которая знакома с семьей ребенка, узнала её о чем и сообщила матери.

38-летняя жительница Заводского района, которая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности и имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений, находилась дома но не догадывалась об исчезновении своей дочери.

В том, что произошло горе-мать обвиняет 51-летнего отца девочки. Утром 13 ноября мужчина взял ребенка с собой, чтобы навестить дедушку, который живет в микрорайоне Матвеевка Центрального района. Каким образом, и при каких обстоятельствах ребенок остался один на улице, а также, где находился его отец, сейчас устанавливает полиция.

Также известно, что женщина воспитывает трех малолетних дочерей: двух, восьми и десяти лет, и на основании решения районного суда недавно была лишена родительских прав за их ненадлежащее воспитание. Из-за чего девочки до недавнего времени находились в специализированных учреждениях.

Подав апелляционную жалобу, суд отменил предыдущее судебное решение в пользу матери и постановил вернуть детей ей обратно. Только 12 ноября женщина забрала двухлетнюю дочь из детского дома.

На данный момент проводятся следственные действия, полицейские подготовили в орган опеки и попечительства представление о повторном лишения указанной женщины родительских прав.

По факту оставления в опасности малолетнего ребенка следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство (части 1 стать 135 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжается следствие.