В Германии родителей, которые откажутся от вакцинации детей от кори, будут штрафовать

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Парламент Германии проголосовал за обязательную вакцинацию детей от кори. За отказ от прививки родители должны будут заплатить штраф.

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на The Guardian.

Закон вступит в силу в марте 2020 года. Родителям, которые откажутся прививать ребенка, грозит штраф до 2,5 тысяч евро. В школах и детсадах будут требовать справку о прививках, поэтому невакцинированным детям могут запретить посещать учебные заведения.

Согласно закону, прививки от кори также обязательны для персонала детсадов, больниц, приютов для бездомных и лагерей для отдыха.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине 23% детей, чьи родители сфальсифицировали справки, заболели корью.

Мила Волкова

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