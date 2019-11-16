В Германии родителей, которые откажутся от вакцинации детей от кори, будут штрафовать

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на The Guardian.

Закон вступит в силу в марте 2020 года. Родителям, которые откажутся прививать ребенка, грозит штраф до 2,5 тысяч евро. В школах и детсадах будут требовать справку о прививках, поэтому невакцинированным детям могут запретить посещать учебные заведения.

Согласно закону, прививки от кори также обязательны для персонала детсадов, больниц, приютов для бездомных и лагерей для отдыха.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине 23% детей, чьи родители сфальсифицировали справки, заболели корью.