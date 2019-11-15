Искали «нелегалов»: Миграционная служба вместе с полицией проверили фирму депутата Николаевского облсовета

Сотрудники миграционной службы и отдела по противодействию торговле людьми Нацполиции Николаевской области провели проверку на фирме «С-Росток», принадлежащей депутату Николаевского областного совета Тахиру Садридинову.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

Сообщается, что правоохранители провели проверку документов. При этом, в партии называют проверку давлением со стороны главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника, чтоб установить контроль над областным советом. В связи с чем, в «Нашем крае» хотят обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и к Министру внутренних дел Арсену Авакову по поводу проверки предприятия Садридиновых.

В отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области изданию «Преступности.НЕТ» подтвердили, что проводили проверку на предприятии «С-Росток» в связи с информацией о нарушении миграционного законодательства на фирме. В итоге информация не подтвердилась.

Напомним, в четверг, 24 октября, сотрудники ГБР провели обыски в двухкомнатной квартире в Киеве и в доме в селе Чаусово-2, которые принадлежат экс-народному депутату от «БПП «Солидарность» Аркадию Корнацкому.