В Николаеве на Херсонском кольце у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо

В субботу, 16 ноября, в Николаеве на Херсонском кольце у маршрутного такси отвалилось колесо.
Соответствующие фотографии опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
Судя по фото, маршрутное такси двигалось по проспекту Центральному в сторону автовокзала, но на Херсонском кольце у транспортного средства отвалилось заднее левое колесо, из-за чего «маршрутка» остановилась посреди дороги.
Напомним, как в Николаеве на Широкобальском мосту у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо.
Также ранее сообщалось, что николаевские перевозчики просят повысить тариф на проезд в «маршрутках», но в мэрии считают, что оснований нет.