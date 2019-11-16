В Николаеве на Херсонском кольце у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо

В субботу, 16 ноября, в Николаеве на Херсонском кольце у маршрутного такси отвалилось колесо.

Соответствующие фотографии опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Судя по фото, маршрутное такси двигалось по проспекту Центральному в сторону автовокзала, но на Херсонском кольце у транспортного средства отвалилось заднее левое колесо, из-за чего «маршрутка» остановилась посреди дороги.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, как в Николаеве на Широкобальском мосту у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо.

Также ранее сообщалось, что николаевские перевозчики просят повысить тариф на проезд в «маршрутках», но в мэрии считают, что оснований нет.