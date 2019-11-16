В Вознесенске спасатели потушили пожар на крыше хозпостройки

В пятницу, 15 ноября, в Вознесенске произошел пожар крыши хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В13:42 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Танасчишина. По указанному адресу направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия установлено, что огнем охвачена крыша хозяйственной постройки, и есть угроза распространения огня. Благодаря слаженным действиям пожарных пожар на площади 15 квадратных метров в 13:49 локализовали, а в 14:01 полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работало две единицы техники и восемь человек личного состава. Также на месте работали сотрудники полиции.