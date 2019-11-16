Под Киевом поезд сбил 18-летнюю девушку-боксера

Под Киевом поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку-боксера и спортсменку молодежной сбороной Амину Булах.
Об этом сообщили в Украинской федерации бокса.
Полиции Киевской области, выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Она была в наушниках и не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова.
Девушка погибла на месте происшествия. Похоронят спортсменку в Кропивницком.
В свои 18 лет Булах была лучшей на чемпионате Украины по боксу, а также завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в этом году.
Напомним, как на Николаевщине поезд переехал мужчину и полиция устанавливает его личность.