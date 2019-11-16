В центре Николаева полицейские задержали двоих мужчин, которые хотели ограбить парня – у одного нашли пистолет

В субботу, 16 ноября, в Николаеве на улице Чигрина возле стадиона «Юность» полицейские задержали двоих мужчин, у одного из которых нашли предмет, похожий на пистолет.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

В полицию поступил вызов о том, что двое неизвестных в центре города хотели ограбить парня. Но услышав от него, что денежных средств он им никаких не даст, ушли.

Патрульные полицейские недалеко от места инцидента остановили мужчин, которые подходили по ориентировке, и у одного из них при поверхностном осмотре обнаружили предмет, похожий на пистолет.

На место направили следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, как в Николаеве полицейские задержали вора-рецидивиста, который выхватил у женщины возле подъезда сумку.