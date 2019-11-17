В Лондоне грабители пытались вынести две картины Рембрандта из галереи, но полиция их спугнула

В Лондоне из Даличской картинной галереи грабители пытались похитить два полотна Рембрандта, но их спугнула полиция.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «Evening Standart».

Полиция получила сигнал тревоги ближе к ночи и оперативно направила в галерею наряд. Офицер полиции заметил одного из грабителей и попытался его догнать, но злоумышленник брызнул ему в лицо из баллончика и смог скрыться. Оба полотна были найдены в разных местах галереи. Какие именно картины пытались похитить — неизвестно.

Сейчас галерея закрыта и находится под круглосуточной охраной. Полиция проводит следственные действия.

Напомним, как из Третьяковской галереи в Москве украли картину Куинджи «Ай-Петри».