На Одесчине автомобиль полицейских загорелся по дороге, когда они ехали на задержание

В субботу, 16 ноября, в Измаиле автомобиль следственно-оперативной группы полиции «Renault Duster» загорелся на ходу в Измаиле.

Об этом сообщает издание «Бессарабия.Inform».

Во время инцидента следователи ехали на вызов к патрульным, которые остановили машину с подозрительным грузом металла, чтобы задержать злоумышленников.

Все находившиеся во внедорожнике полицейские успели выскочить из горящего автомобиля, никто не пострадал. Горящую машину потушили пожарные, однако огонь ее практически полностью уничтожил.

Напомним, как в Николаеве столкнулись грузовик и «Prius» патрульных, которые ехали на вызов.