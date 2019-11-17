На Николаевщине сгорел пригородный дизельный поезд

В субботу, 16 ноября, в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению «Колосовка-Николаев2 у станции Новокатериновка Веселиновского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту вызова было направлено отделение 11-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

«На тушение огня был подан генератор пены средней кратности и водяной ствол на охлаждение. Уже в 14:00 пожар был локализован и ликвидирован в 15:25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет», – говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

От ГСЧС были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники. Дополнительно привлекался пожарный поезд «Укрзалізниці» и трактор с бочкой от ООО «ЛАН».

Напомним, ранее в Николаеве на вокзале горел локомотив в поезде «Интерсити».