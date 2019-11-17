В Ивано-Франковске на скандального бизнесмена вылили ведро фекалий

Игорь Халаменда В субботу вечером, 16 ноября, в Ивано-Франковске вблизи центрального продуктового рынка облили нечистотами местного предпринимателя Игоря Халаменду.

Видео инцидента опубликовал Tellegram-канал «Новина».

«Игорь Халаменда, известный криминальный авторитет с 90-х под прозвищем «Бура», владелец центрального продуктового рынка в Ивано-Франковске, шел к авто, когда к нему подбежал неизвестный и вылил на него ведро с веществом, похожим на фекалии», – говорится в описании к видео.

В отделе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области сообщили, что сразу после инцидента злоумышленника задержали. Случилось это тогда, когда он пытался убежать. Халаменду облил нечистотами 33-летний житель Ивано-Франковска.

Правонарушителя доставили в отделение полиции, чтобы тот дал показания. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины («Хулиганство»). Продолжается следствие.

Игорь Халаменда был депутатом Ивано-Франковского горсовета от Партии регионов. В феврале 2016 года он был задержан патрульными за значительное превышение скорости. Тогда у нег ов крови обнаружили кокаин.