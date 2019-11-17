Девять человек каждый день: С начала года в Украине в ДТП погибли более 2,7 тысяч людей

В воскресение, 17 ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий Патрульная полиция опубликовала статистику о гибели людей в ДТП на дорогах Украины за первые 10 месяцев 2019 года.

Данные размещены и на Facebook-странице управления Патрульной полиции в Николаевской области.

«2716 человек погибли в ДТП на дорогах Украины за 10 месяцев этого года. В среднем это 9 человек в сутки. Трагизм гибели в ДТП усугубляется тем, что в большинстве случаев аварии можно было предотвратить. ДТП - это не просто несчастный случай, который носит случайный, непредсказуемый и неотвратимый характер. В ДТП есть свои факторы риска и причины - превышение скорости, употребление алкоголя или наркотиков, опасные маневрирования, попытки успеть проехать на запрещающий сигнал светофора... Можно перечислять долго. Кто-то нарушил, кто проигнорировал, кто-то даже не подумал, что такое может случиться с ним... Но, как бы обидно не было, это случается», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сегодня Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

«Мы не хотим, чтобы люди гибли в ДТП. Мы хотим, чтобы люди, садясь за руль, не употребляли алкоголь, не превышали скорость, пристегивались, не говорили по телефону, сажали в специальные кресла своих детей. Чтобы пешеходы переходили дорогу по переходам и носили светоотражающие вещи. Чтобы мотоциклисты надевали шлемы, а велосипедисты - защитное снаряжение. Количество смертей в ДТП можно уменьшить, если придерживаться простых, но важных правил. И мы верим, что это вполне возможно, если каждый из вас будет так делать. У мертвых нет голоса. За них должны говорить живые. В память о всех погибших в ДТП мы с вами должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новые трагедии«, - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о установлении ответственности за нарушение нарушение правил перевозки детей» № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года.