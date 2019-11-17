На трассе «Киев-Одесса» внедорожник сбил насмерть двух мужчин, которые меняли у грузовика колесо

Двое мужчин погибли в результате ночной аварии на автодороге Киев-Одесса, возле села Старые Маяки в Ширяевского района.

Об этом сообщает Департамент коммуникации ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на водителя и пассажира грузовика, которые находились в крайней левой полосе дороги и меняли колесо.



В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Происшествие квалифицировали по ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).

Напомним, ранее на трассе возле Вознесенска столкнулись грузовой «Volvo» и легковой «Fiat». Тогда погибли три человека.