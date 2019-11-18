Спасатели Николаевщины за сутки ликвидировали два пожара в частных домах

В воскресенье, 17 ноября, в Николаевской области спасатели дважды тушили пожары на территориях частных секторов.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 06:59 на линию «101» поступила информация о возгорании в частном жилом доме на улице Героев в Баштанке. По прибытию на вызов дежурного караула 7-й государственной пожарно-спасательной части выяснилось, что огнем охвачены деревянные балки и шиферные перекрытия здания. В 7:11 пожарные локализовали пожар, в 8:19 - ликвидировали на площади 95 квадратных метров.

В свою очередь, жители села Сапетня Николаевского района в 17:34 сообщили, что на территории частного домохозяйства горят дрова и сено. Спасатели в 18:30 пожар площадью 24 квадратных метра локализовали, в 19:10 ликвидировали.

Всего в тушении пожаров привлекалось восемь человек, две единицы техники. В первом случае на месте дополнительно работали аварийная бригада АО «Николаевгаз» и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как ночью николаевские спасатели дважды выезжали на пожары автомобилей.