В Николаеве в Лесках «ВАЗ» врезался в патрульную «Toyota»

Утром в понедельник, 18 ноября, на улице Генерала Карпенко в Николаеве автомобиль «ВАЗ-2109» врезался в полицейский автомобиль «Toyota Prius».

Об этом сообщают «Новости-Н».

Оба автомобиля двигались по улице Генерала Карпенко со стороны 2-го КП в направлении улицы Крылова. Между 1-м и 2-м КП полицейский автомобиль притормозил в общем потоке транспорта перед пешеходным переходом. Водитель двигавшегося следом за ним ВАЗа среагировать не успел и врезался в «Toyota».

В результате ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, как на Одесчине автомобиль полицейских загорелся по дороге, когда они ехали на задержание.