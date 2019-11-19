В Николаеве горел котлотурбинный цех

В Николаеве 18 произошел пожар в складском помещении по улице Каботажный спуск в Заводском районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:49. По сигналу прибыли отделения 1-й, 2-й, 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей города, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения

Как выяснилось, в котлотурбинном цехе занялись резиновые и пластмассовые детали на площади три квадратных метра и возникло плотное задымление.

Пожарные в 16:01 локализовали огонь и в 16:03 ликвидировали. Благодаря своевременному оповещению на линию «101» и оперативным действиям спасателей удалось спасти помещение от уничтожения. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электроустановок и электросетей.

От ГСЧС привлекалось 25 человек, семь единиц техники.