На Львовщине в воинской части произошел пожар – один офицер погиб, второй получил ожоги

В воинской части в поселке Старычи Яворивского района Львовской области 19 ноября около 05:00 произошел пожар. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы.

Об этом сообщается на Facebook-странице сухопутных войск ВСУ.

В ГУ ГСЧС области уточнили, что пожар возник в административном здании размером 40х12 метров. На момент прибытия пожарных к месту вызова, здание было полностью охвачено огнем.

В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.

Во время проведения работ по ликвидации пожара, пожарными в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины.

В 06:26 пожарные локализовали пожар, и в 08:08 полностью ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и шесть единиц спецтехники от ГСЧС и 26 человек и шесть единиц спецтехники от военнослужащих.

Спикер Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которой подчиняется Яворивский полигон, Антон Миронович в комментарии «Zaxid.Net» отметил, что возгорание возникло не в казармах. Возможной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме офицеров, несших службу, поэтому эвакуация не проводилась. Погибший - офицер 1975 года.

Напомним, 15 ноября, возле города Балаклея Харьковской области 15 ноября произошли взрывы в районе армейских складов боеприпасов. В результате происшествия, двое саперов погибли, еще пять военнослужащих получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице.