На Закарпатье женщина насмерть забила метлой своего сожителя

В Закарпатской области женщина в ходе бытового конфликта насмерть забила метлой своего сожителя.

Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатья.

Вечером 17 ноября в дежурную часть Тячевского отдела поступило сообщение о том, что в селе Грушево обнаружено тело 54-летнего местного жителя без признаков жизни. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Как выяснилось, причиной смерти мужчины стало нанесение тяжких телесных повреждений.

«В ходе расследования дела полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком от метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю. В результате полученных травм, 54-летний мужчина скончался», - сообщили правоохранители.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, 4 марта, в селе Каменка Очаковского района местный житель избил до смерти своего товарища во время ссоры.