В Китае за месяц три человека заболели бубонной чумой

Об этом сообщает The Washington Post, передаёт Громадське.

Власти Внутренней Монголии рассказали об обнаруженной бубонной чуме у 55-летнего мужчины, который съел плохо прожаренное мясо дикого кролика. Это уже третий случай за месяц.

Комиссия по здравоохранению автономии заявила, что не нашла доказательств связи последнего случая заболевания с двумя предыдущими в Пекине. Случаи в Пекине зафиксировали 12 ноября, связи между ними врачи также не увидели.

Отмечается, что мужчина из Внутренней Монголии сейчас изолирован и проходит лечение в Улан-Кабе. 28 человек, которые имели тесный контакт с пациентом, изолированы и находятся под наблюдением.

Как известно, бубонная чума — наиболее распространенная форма чумы. Болезнь способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить бактерии воздушно-капельным путем. Это самая сложная форма бубонной чумы, которую трудно вылечить даже с использованием сильных антибиотиков.

Ранее сообщалось, что в Конго убили журналиста, который освещал ситуацию с вирусом Эбола в стране.