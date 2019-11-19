В Одессе из «маршрутки» выпала женщина

В Одессе на улице Степной из «маршрутки» во время движения выпала пассажирка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В результате аварии 38-летняя пострадавшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, забитой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Она госпитализирована в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как жительница Николаева вместе со своим младенцем выпала из троллейбуса, когда он отъезжал от остановки.