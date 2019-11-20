В Луганской области патрульный пришел на помощь пострадавшим в ДТП – другие водители проехали мимо

В Луганской области патрульный роты ТОР Сергей Подгорный стал очевидцем ДТП и оказал первую помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Авария случилась на выезде из Северодонецка – столкнулись легковой автомобиль и грузовик, от удара они разлетелись в разные стороны.

«Сергей немедленно останавливается на обочине и бежит к искореженным автомобилям. За рулем легковушки мужчина с травмами головы буквально захлебывается кровью. У пассажира тоже травмы, но он в сознании. Патрульный немедленно вызывает медиков. Между тем самостоятельно отгибает изуродованные двери с обеих сторон, глушит двигатель и берется оказывать домедицинскую помощь пострадавшим. Времени мало, Сергей это понимает, поэтому старается сделать все как можно быстрее».

«Жаль, что ни один из проезжающих мимо водителей не остановился. Лишь впоследствии на помощь полицейскому пришли военные, которые ехали мимо. В грузовике травмы получила пассажирка, водитель отделался испугом», - отмечено в сообщении.

Ни один из водителей или пассажиров в обоих автомобилях не были пристегнуты ремнями безопасности. По приезду врачей и спасателей Сергей Подгорный помог транспортировать пострадавших в кареты «скорой» и дальше поехал на работу. Впоследствии сотрудники экстренной медицинской помощи отметили правильные действия полицейского.

Напомним, что ранее в Николаеве двое братьев также стали очевидцами ДТП и спасли семью из горящего автомобиля.