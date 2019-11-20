На Николаевщине «Opel» влетел в дерево – водитель погиб

Перед въездом в село Дорошовка Вознесенского района 20 ноября в результате столкновения с деревом погиб водитель «Opel Vectra».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-24 «Благовещенское-Вознесенськ-Николаев» поступило спасателям в 00:42. На вызов прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, автомобиль «Opel Vectra» съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Используя гидравлический инструмент, спасатели деблокировали тело погибшего водителя, зажатое изуродованными элементами легковушки.

На месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как в парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево, а водитель иномарки с места аварии пропал.