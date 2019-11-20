В Николаеве из-за замыкания электропроводки возник пожар в квартире

В Николаеве 19 ноября горела квартира в девятиэтажном доме.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
В 07:19 на пункт связи 5-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Металлургов.
Пожарные прибыли на место и в 07:27 локализовали пожар на площади 5 квадратных метров и в 07:50 ликвидировали горение.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.
Напомним, как в Николаеве горела квартира в многоэтажке и соседи вывели из горящего жилья двух маленьких детей и их деда.