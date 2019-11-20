Ранним утром в Николаеве сгорела «Skoda» – подозревают поджог

В Николаеве утром 20 ноября сгорела припаркованный на улице автомобиль «Skoda Octavia».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 04:04 на линию 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Skoda Octavia» на улице Чкалова. По указанному адресу прибыли дежурные отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

В 04:13 пожарные локализовали, а в 04:18 ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

По информации «Преступности.НЕТ», автомобиль безработного николаевца загорелся во дворе дома по адресу Чкалова, 102. Вероятная причина - поджог.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось две единицы техники и восемь человек, также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве ночью сгорели три автомобиля и в полиции подозревают поджог.