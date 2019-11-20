Мужчина, которого возле николаевского автовокзала сбила легковушка, больше месяца пробыл в коме и скончался в больнице

27-летний мужчина, которого в Николаеве на проспекте Богоявленском сбил автомобиль «Kia», 20 ноября скончался.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники пострадавшего.

Как известно, 13 октября на проспекте Богоявленском автомобиль «Kia Magentis» сбил двоих пешеходов. Автомобиль ехал по проспекту со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Строителей. Не доезжая примерно 50 метров до центрального николаевского автовокзала под колеса автомобиля попали двое пешеходов — мужчина и женщина. От полученного удара пешеходы отлетели на несколько метров.

Тогда пострадавших госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Мужчина находился в реанимационной отделении больницы. Он пробыл в коме 37 дней, и так и не пришел в сознание. А 20 ноября скончался в медучреждении.

Что касается девушки, которая пострадала в этой аварии, она пришла в сознание и идет на поправку. Медики в ближайшее время планируют ее выписать из больницы.