Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Вознесенском районе

Полиция разыскивает очевидцев столкновения «Opel Vectra» с деревом 20 ноября на автодороге Н-24 «Благовещенское-Вознесенськ-Николаев», в результате которого погиб водитель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, перед въездом в село Дорошовка Вознесенского района 20 ноября в результате столкновения с деревом погиб водитель «Opel Vectra».

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: г. Николаев, ул . Спасская, 12 или звонить (093) 567-35-05, 102», – обратились в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего»).

Напомним, как в парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево, а водитель иномарки с места аварии пропал.