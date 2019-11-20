В Польше украинец на скорости чуть не сбил двоих детей - его разыскали, оштрафовали и отобрали права

В Польше у украинца, который на огромной скорости чуть не сбил двух детей на пешеходном переходе, отобрали права.

Об этом сообщает ТСН.

Ещё 10 ноября в городе Плоцк автобус остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить двух девочек на роликах. Когда дети уже подъезжали к середине дороги то перед ними пролетел легковой автомобиль, который без остановок поехал дальше.

На видео заметно, что детей спасли какие-то доли секунды от рокового столкновения. При этом автомобилист даже не остановился, а уехал, не сбавляя скорости дальше.

В результате водитель автобуса, который снял все на видеорегистратор, передал ролик полиции города Плоцк. Автомобиль был идентифицирован, а дело передано в суд, поскольку водитель серьезно угрожал жизни детей.

Впоследствии водителя разыскали, у него изъяли права и выписали штраф в размере 1,2 тысячи евро. Нарушителем оказался 28-летний украинец, который признал свою вину.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали украинца, который 14 лет находился в базе Интерпола за убийство.