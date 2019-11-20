В Николаеве насмерть сбили пешехода – один из автомобилей скрылся с места ДТП

В Николаеве на проспекте Богоявленском в Корабельном районе 20 ноября сбили насмерть мужчину.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мужчину сбили в районе пересечения проспекта с улицей Пилипа Орлика. По предварительным данным, мужчина попал под колеса красного автомобиля, предположительно «Mazda», водитель которого после случившегося скрылся. Также пешехода сбил «Opel», ехавший во встречном направлении по отношению к красному автомобилю. По одной информации, водитель белой «Mitsubishi» успел затормозить и не наехать на пешехода. Пострадавший умер от полученных травм, на месте ДТП работает полиция.

Сайт «Новости-N» сообщает, что мужчина попал сразу под три машины – неизвестный красный автомобиль, «Opel» и «Mitsubishi».

Напомним, что николаевские полицейские разыскивают очевидцев смертельного наезда «BMW» на мужчину на проспекте Богоявленском.