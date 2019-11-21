Опубликован список повреждений и пропавшего оборудования с захваченных Россией кораблей

С военных бронекатеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу», которые вернулись в Украину почти спустя год после того, как их захватила Россия возле Керченского пролива, пропало оборудование.

Об этом сообщает бывший военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

«РФ с политическим езуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для граждан РФ - по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли- «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу»! Но это не так! РФ Была вынуждены - иначе было бы траблы со своими кораблями в портах всего мира!» - написал он.

По его словам, эту работа проделала команда замминистра МИД Ланы Зеркаль и военные прокуроры.

«Но сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами «соседка»! Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!» - отметил Матиос.

На «Никополе» отсутствуют три радиостанции Harris, радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты и унитаза. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.

На малом бронекатере «Бердянск» также отсутствует все перечисленное. Кроме того, российскими снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель.

На буксире «Яны Капу» разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций Harris, ICOM, MOTOROLA.

Ранее сообщалось, что Украина потребует у России вернуть оборудование, похищенное с кораблей.