На Ровенщине 12 школьников отравились конфетами из Китая, которыми их угостила одноклассница

В Ровенской области 12 школьников попали в больницу из-за отравления конфетами из Китая.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Пятиклассников в среду, 20 ноября, угостила конфетами одноклассница по случаю дня рождения, после чего детям стало плохо. 12 школьников доставили в районную больницу с острым отравлением продуктами питания в состоянии средней тяжести. После оказания помощи их жизни ничего не угрожает. Сейчас они еще находятся в медучреждении.

Следователи по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений в полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений») Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению. Предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков Ровно.

В управлении Госпотребслужбы области уточнили, что речь идет о жевательных конфетах из Китая.

«Конфеты под названием Черные конфеты Бабы Яги (жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили) изготовлены в КНР. Они были приобретены в местном продуктовом магазине. Все больные указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили», - говорится в сообщении.

Ранее жительница Николаева пожаловалась в Госпотребслужбу на местное кафе, после того, как ее ребенок заболел сальмонеллезом.