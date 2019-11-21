В Варваровке из-за короткого замыкания на ходу загорелась легковушка

В четверг, 21 ноября, в микрорайоне Вавраровка в Николаеве загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 10:37 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля «Nissan Teana», загоревшегося во время движения на улице Клубной.

На место инцидента направлены отделения 2-й и 19й-й государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию установлено, что огнем охвачена передняя часть транспортного средства на площади 3 квадратных метра. Пожарным удалось не допустить полного уничтожения автомобиля, в 10:48 пожар локализован, в 10:50 - ликвидирован с помощью огнетушащей пены.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Всего к тушению привлекалось семь человек и две единицы техники.

Напомним, как ранним утром в Николаеве сгорела «Skoda», подозревают поджог.