Беременную жительницу Николаева доставили в Киев для сложной операции – ребенка удалось спасти

Врачи принимают меры по лечению 38-летней беременной жительницы Николаева, находившейся в тяжелом состоянии. Её новорожденного ребенка удалось спасти.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

В Николаеве 19 ноября в 12:00 в роддом №2 доставили ​​женщину на 39-й неделе беременности. Она была в тяжелом состоянии, без сознания, с выраженной загрудинной болью. Обезболивающая терапия была неэффективной.

Главный городской эксперт по кардиологии С. Фенинец и главный городской эксперт по неврологии А. Курляк срочно провели все необходимые обследования и заподозрили диагноз аневризма аорты. Уже в 13:00 с целью уточнения диагноза женщину перевели в областную клиническую больницу, где диагноз был подтвержден проведением УЗИ и компьютерной томографии.

В 14:00 на реанимобиле женщину отправили в киевский Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Больную доставили в институт в 6:00 в сопровождении команды медиков: анестезиолога С. Михеева, акушера-гинеколога В. Остапенко и фельдшера. Женщину прооперировали, путем кесарева сечения родилась живая девочка.

«Жизни ребенка ничего не угрожает, мама ожидает вторую очередь оперативного вмешательства. Желаем ей скорейшего выздоровления!» - сообщили в управлении.

Напомним, ранее медики спасли беременную жительницу Николаева, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Врачи принимают меры по лечению 38-летней беременной женщины, находившейся в тяжелом состоянии. Её новорожденного ребенка удалось спасти.