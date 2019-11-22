В Одесском аэропорту за день у двух самолетов поломались шасси – пассажиров эвакуировали

В международном аэропорту «Одесса» 21 ноября у двух пассажирских самолетов произошли неполадки с шасси. Один из них передней частью фюзеляжа свалился на взлетную полосу, пассажиров эвакуировали.

Об этом сообщает «Думская».

Вечером «Boeing 737» турецкой авиакомпании «Turkish Airlines», летевший по маршруту Стамбул — Одесса, после касания подломил переднюю стойку шасси.

Потерявший колесо борт «TC-JGZ» остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

Отмечается, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к такому результату. Полоса, как отмечают в аэропорту, находится в исправном состоянии.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге. Пострадавших нет. Самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу.

Это уже второй подобный инцидент в четверг, 21 ноября. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом «Gulfstream G150», который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.