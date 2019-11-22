В Николаеве столкнулись «маршрутка» и легковушка – последняя от удара перевернулась на бок

Утром в пятницу, 22 ноября, в Николаеве на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси и легкового автомобиля.
Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.
По предварительной информации, легковой автомобиль выезжая с улицы Новозаводской на Троицкую не предоставил преимущества в движении маршрутному такси, которое двигалось по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.
От удара легковушка перевернулась на бок. Вследствие аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.
«Новости-N» уточняют, что автомобиль «Иж-27175» принадлежит коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, как в центре Николаева столкнулись «Volkswagen» и «Lexus», в результате чего последний от удара отлетел на тротуар и зацепил дорожный знак.