В Николаеве столкнулись «маршрутка» и легковушка – последняя от удара перевернулась на бок

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Утром в пятницу, 22 ноября, в Николаеве на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси и легкового автомобиля.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, легковой автомобиль выезжая с улицы Новозаводской на Троицкую не предоставил преимущества в движении маршрутному такси, которое двигалось по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.

От удара легковушка перевернулась на бок. Вследствие аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

«Новости-N» уточняют, что автомобиль «Иж-27175» принадлежит коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, как в центре Николаева столкнулись «Volkswagen» и «Lexus», в результате чего последний от удара отлетел на тротуар и зацепил дорожный знак.