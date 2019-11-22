В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв – выбиты окна и повреждены стены

В Киеве в жилом доме на улице Гончара ночью прогремел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в комментарии «Украинской правде».

В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное дело по факту хулиганских действий. Детали будут обнародованы позже.

По данным «Информатора», взрыв произошел около 23.00 в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67. Один из подъездов был полностью окутан дымом.

По предварительной версии, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов. Взрыв был такой силы, что с обеих сторон парадного входа выбило окна, также с обеих сторон повреждены стены. Однако, что именно детонировало, пока неизвестно.

Эксперты-криминалисты предполагают, что это точно не был взрыв пакет или граната, учитывая мощь взрыва.

Примечательно, что на доске объявлений у входа в подъезд висит сообщение о проведении газовых работ в доме в этом месяце.

На месте происшествия работают взрывотехники, полиция и кинологи.

Напомним, 22 октября в центре Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения.