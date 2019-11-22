В акватории Одессы из-за шторма терпит бедствие танкер под флагом Молдовы

На рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы.

Об этом пишет Думская.

Судно изначально было в акватории порта «Південний». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. На борту находится не меньше 15 человек.

С ночи четверга, 21 ноября, спасательные катера пытались подойти и снять с него экипаж. Сильный шторм (скорость ветра 20-25 м/с, высота волны 2,3 метра) мешал спасательной операции.

Длина «Делфи» 60 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн. У танкера отказала машина. Его относило к Ланжерону, когда из порта на спасение вышел большой частный буксир «Австралия». В заливе также работали катера Морской поисково-спасательной службы.

Судно село на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин». Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет. Ночью «Австралия» так и не смогла подойти к «Делфи». Моряки говорили, что у бункеровщика нет топлива.

Утром танкер почти прибило к берегу — судно ударилось о волнорез.

В то же время председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что сейчас продолжается аварийно-спасательная операция.

- На борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины.

- На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.

- На танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

- По предварительным данным, судно кормой село на мель. Дрейф приостановился.

- Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи.

- С судовладельцем связаться невозможно. Фактически этот корабль - серый, без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться.

- Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий.

Сейчас участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды.

Ранее сообщалось, что возле Одессы едва не потерпел крушение буксир – экипаж спасли и направляют в очаковский порт.