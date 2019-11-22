Одесский аэропорт остановил работу до 18:00

Международный аэропорт Одесса приостановил воздушное движение до 18:00

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Напомним, что в международном аэропорту «Одесса» 21 ноября у двух пассажирских самолетов произошли неполадки с шасси. Один из них передней частью фюзеляжа свалился на взлетную полосу, пассажиров эвакуировали.

По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси.

Сейчас службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. Комиссия продолжает расследовать причины инцидента.

«В связи с этим, аэропорт «Одесса» приостановил воздушное движение до 18:00. Приносим извинения за временные неудобства!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в акватории Одессы из-за шторма терпит бедствие танкер под флагом Молдовы.