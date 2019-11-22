В Одессе младенец отравился метадоном – мать до последнего не говорила о причине, а после - сбежала

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В Одессе годовалая девочка отравился метадоном, который принимала её мать.

Об этом сообщают в Суворовском отделе полиции. 

Годовалую девочку каретой скорой помощи госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Несмотря на опасность, которая угрожала ребенку, ее мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям, чтобы ускорить назначение соответствующего лечения.

Лишь после того, как медики, проведя ряд реанимационных манипуляций и исследований, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что принимает заместительную терапию и предположила, что дочь могла взять в рот что-то с ее лекарств.

По данному факту в Суворовском отделе полиции начали производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, согласно санкции статьи, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Но для того, чтобы привлечь фигурантку к ответственности правоохранителям придется установить место ее нахождения, ведь после своего разоблачения она начала скрываться. Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние которой до сих пор остается тяжелым, а полицейские - разыскивают её мать.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 14-летняя школьница попала в реанимацию после употребления кокаина и алкоголя.

Мила Волкова

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