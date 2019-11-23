На Харьковщине неизвестные порезали шины и облили кислотой машину пограничника

В поселке Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Утром офицер собирался на службу и обнаружил, что у его автомобиля повреждены колеса и покрытие кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно – кислоты).

«Вероятно, злоумышленники испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника из-за его служебной деятельности», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Донецкой области неизвестные побили прокурора и порезали шины на его автомобиле.