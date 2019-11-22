Суд дал условный срок николаевскому морпеху, который избил сослуживца за отказ вымыть чужую посуду

Фото - иллюстрация Судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко приговорил к двум годам условно военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты, который нанес своему сослуживцу легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что 13 января текущего года, около 23:30 обвиняемый в помещении уборной в казарме, с целью продемонстрировать свое превосходство и проучить другого матроса за отказ помыть грязный лоток для еды, который не принадлежал последнему, нанес ему несколько ударов в область головы, чем вызвал легкие телесные повреждения.

Потерпевший не стал обращаться за медицинской помощью, опасаясь мести со стороны старших, по сроку прохождения службы, военнослужащих. Телесные повреждения были обнаружены через несколько дней, в ходе прохождения подразделением медосмотра, после чего пострадавший был направлен на лечение в Николаевский военный госпиталь.

Обвиняемый свою вину не признал, сообщил, что находится с потерпевшим в дружеских отношениях.

Судом в ходе рассмотрения исследованы все материалы дела, допрошены потерпевший, обвиняемый, свидетели, в частности заместитель командира в/ч А2802 по работе с личным составом, начальник отделения морально-психологического обеспечения, который осуществлял служебное расследование после обнаружения телесных повреждений у пострадавшего.

Указанный свидетель сообщил, что обвиняемый во время несения службы употреблял спиртные напитки, у него были неуставные формы воздействия, в частности принуждение к выполнению физических упражнений, подавалось как подготовка. У него и потерпевшего был конфликт, из-за постоянного психологического воздействия. Служебное расследование осуществлялось при полном содействии руководства части, в его ходе были обнаружены другие нарушения.

По результатам расследования должностные лица, командиры, их заместители и обвиняемый были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В то же время, учитывая тот факт, что обвиняемый ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, понес дисциплинарную ответственность, является военнослужащим по призыву, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества, а поэтому на основании статьи 75 Уголовного Кодекса Украины, следует освободить его от отбывания этого наказания с испытельным сроком на два года.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществлялось ТУ ГБР, расположенным в Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области солдат-контрактник 59-й мотопехотной бригады жестоко избил своего сослуживца.