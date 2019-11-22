В Первомайске в ДТП попала сестра николаевского нардепа Дырдина

В Первомайске 22 ноября возле пересечения улиц Михаила Грушевского и Льва Толстого столкнулись автомобили «Nissan» и «Mazda».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

Точные обстоятельства ДТП пока что неясны. Судя по фото, водитель «Mazda» мог выехать на встречную полосу, где и столкнулся с «Nissan». За рулем «Nissan» была сестра николаевского народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина Оксана. Также на месте ДТП был отец Дырдина Евгений. Напомним, что Дырдин выиграл выборы по 132-му мажоритарному округу, куда входит Первомайск.

После ДТП женщина, которая судя по всему, представляет сторону Оксаны Дырдиной, подошла к водителю «Mazda» и ударила его. Затем ее отвела в сторону полиция. Пока точно неизвестно, как относится к нардепу Дырдину эта женщина. По словам очевидцев, водитель «Mazda» после ДТП вел себя неадекватно.

Напомним, что ранее нардеп от «Европейской солидарности» Михаил Бондар попал в ДТП в автомобиле, который нашел с помощью «BlaBlaCar».