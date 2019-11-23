Под Киевом «Opel» насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу - их конечности разбросало по дороге 18+

В пятницу, 22 ноября, в Броварском районе под Киевом в селе Семиполки автомобиль Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, решивших перебежать дорогу. От сильного удара оба пешехода погибли мгновенно.

Об этом сообщает Информатор.

Около 21:00 мужчина и женщина решили пересечь ее в неположенном месте и попали под колеса мчащегося Opel. Сила удара была такой, что обоим пешеходом оторвало конечности. Мужчину автомобиль и вовсе протащил за собой около десяти метров. Также во время наезда, по предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Останки погибших разбросало по проезжей части на 50 метров. Opel протащил тело мужчины и остановился прямо у освещенного пешеходного перехода, который проигнорировала пара. На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, как в Николаеве на проспекте Богоявленском в Корабельном районе 20 ноября сбили насмерть мужчину.