На Киевщине ввели план «Перехват» в связи с похищением ребенка - оказалось, что дети просто играли в полицейских

В городе Буча неравнодушная женщина вызвала полицию, услышав детские крики о помощи. В городе ввели план «Перехват». Оказалось, что дети просто баловались.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Так, испуганная женщина сообщила в полицию о похищении ребенка. На место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, личный состав Ирпенского отдела полиции был поднят по тревоге, на поиски и задержание преступников введен план «Перехват».

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что это были просто детские шалости. Трое мальчишек спрятались от полицейских, прибывших на место происшествия, потому что боялись ответственности. Затем они наперебой рассказывали «настоящим» работникам полиции, что играли на улице в «полицейского и злоумышленников» и один из них изо всех сил кричал «о помощи».

Работники полиции провели с ними беседу. Ребята пообещали больше так не играть и не пугать людей.

Ранее сообщалось, что в Харькове патрульный 40 минут держал в руке гранату, выхваченную у участника конфликта - она оказалась муляжом.