В Киеве прошёл марш, ко дню памяти погибших из-за трансфобии - противники акции пытались прорвать полицейский кордон

В Киеве на Михайловской площади прошел Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Об этом сообщает Громадське.

В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. В этом году Транс-Марш начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших.

Также организаторы заявили, что хотят услышать позицию новой власти касательно трансгендерных людей, а также хотят выдвинуть требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция. В то же время рядом с Транс-Маршем вышли люди на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции.

Также в сети опубликовано видео, на котором видно, как молодые люди догоняют девушку и бьют её в спину. После этого их задерживает полиция.

В то же время в полиции сообщили, что участники контракции устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых граждан и доставили в территориальное управление полиции.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 173 («Мелкое хулиганство») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что ранее в Киеве пятеро неизвестных избили ветерана АТО, который публично признался в том, что является геем. А в Харькове неизвестные напали и избили ногами участника ЛГБТ-марша.