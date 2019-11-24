В Николаеве загорелся припаркованный «Volkswagen»

В Николаеве на проспекте Героев Украины 23 ноября загорелся автомобиль «Volkswagen Passat».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 11:17. На вызов прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели ликвидировали пожар на площади 0,5 кв.м. Причины пожара в сообщении ГСЧС не указаны.

Кроме того, в субботу на улице Лазурной в Николаеве горела сауна в лодочном боксе. Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 кв.м.

Напомним, что ранее в Варваровке из-за короткого замыкания на ходу загорелась легковушка.