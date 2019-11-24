В Одессе патрульный пытался задержать сбежавшего психически больного и упал с крыши

В Одессе 23 ноября патрульные задержали 31-летнего мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Около 16:00 патрульные получили сообщение об агрессивном мужчине на улице Достоевского. По этому адресу инспекторы обнаружили неизвестного мужчину с признаками психического расстройства, который вылез на гараж и бросал камни по окнам жилых домов.

На просьбы полицейских он не реагировал, вел себя неадекватно, кричал нецензурные слова. Через некоторое время после уговоров один из инспекторов вылез на гараж, чтобы снять мужчину, тот начал бросаться в полицейского шифером. Патрульный не удержал равновесие и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи. Мужчину удалось снять со здания и передать специализированной медицинской помощи.

Напомним, что ранее психически нездоровая жительница Николаева захламила квартиру.