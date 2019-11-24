В Конго пассажирский самолет упал на жилой квартал – погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Самолет Dornier-228, принадлежащий частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета. По данным Reuters, на его борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа, ВВС пишет о 17 пассажирах. Также среди погибших есть жители домов, на которые упал самолет. В частности, сообщается о 4 членах семьи. Двух человек спасли до взрыва самолета. Самолет направлялся в город Бени, примерно в 250 км к северу.
Отмечается, что авиационные происшествия относительно часты в Конго из-за низких стандартов безопасности и плохого обслуживания. Всем коммерческим перевозчикам Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Европейском союзе.
#GOMA_RDC: Pendant le crash la population s'est permise de maitriser le feu elle-même, avant l'arrivée en retard des anti-incendies. C'est pourquoi certains habitants sont toujours victimes des explosions. @gisele_kaj @matumo_b @TinaSalama2 @radiookapi @luchaRDC @habariRDC pic.twitter.com/B6MswZSV51— Ushindi (@eliezaireushin) November 24, 2019
Напомним, что в 2017 году в Конго в авиакатастрофе погибли три украинца.