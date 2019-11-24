Уполномоченный Президента по вопросам защиты детей Николай Кулеба попал в аварию под Киевом - он и его сыновья в реанимации

Уполномоченный по правам детей в Украине Николай Кулеба попал в ДТП под Киевом.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел в Украине Антон Геращенко у себя на странице в Facebook.

К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 года рождения, без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, - сообщил Геращенко.

По его информации, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров находятся в реанимации.

На видео показано, как автомобиль Кулебы двигается на красный, тем самым нарушая правила дорожного движения.

По информации сайта «ZN.ua», в реанимацию также попали сыновья Кулебы - Тимофей и Елисей.

Для справки:

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам детей. 19 мая 2019 он подписал указ об увольнении Кулебы с должности. В июне президент Владимир Зеленский переназначил Кулебу уполномоченным по правам детей. 30 октября Президент назначил его главой Комиссии по евроатлантической делегации.