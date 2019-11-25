В Кривом Озере «Range Rover» насмерть сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре»

В воскресенье, 24 ноября, в Кривом Озере произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Range Rover» и велосипедиста, в результате которого последний погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 17:30 на 293-м километре автодороги М-05 «Одесса-Киев» автомобиль «Range Rover», за рулем которого находился 50-летний водитель, сбил велосипедиста, который предварительно пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 37-летний велосипедист погиб на месте происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить (097) 789-37-42, 102.

Напомним, как вечером 26 августа 2018 года на 292-м километре автодороги вблизи поселка Кривое Озеро. Предварительно было установлено, что 54-летний житель Одессы на «Range Rover» сбил 28-летнюю местную жительницу неподалеку от пешеходного перехода, когда она пересекала проезжую часть. Пострадавшая от травм погибла на месте происшествия.

Позже стало известно, что за рулем «Range Rover» находился проректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Завальнюк. Тогда было открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Однако следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области закрыл уголовное производство в отношении проректора Одесской юридической академии Владимира Завальнюка, который насмерть сбил женщину в Кривом Озере.