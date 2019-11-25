На Николаевщине три человека погибли в пожарах, которые случились из-за неосторожного курения

В Николаевской области из-за неосторожности во время курения 22 и 24 ноября произошли пожары, в которых погибили три человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, от сотрудников полиции в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Николаевской области поступило сообщение о том, что 22 ноября на улице Грушевского в городе Новом Буге произошел пожар в жилом доме на незначительной площади. Во время нее погиб хозяин квартиры - инвалид 1-й группы 1971 года рождения.

24 ноября идентичен случай произошел на улице Садовой в селе Вавилово Снигиревского района. Пожар на площади три квадратных метра привел к гибели владельца 1968 года рождения и его матери 1946 года рождения.

«В обоих случаях возгорания вызвала неосторожность при курении в постели», – подчеркнули ГСЧС, обратившись к гражданам быть осторожными при обращении с огнем.

Напомним, как в Николаеве и области во время пожаров пенсионерку спасли соседи, а неосторожный курильщик погиб.

